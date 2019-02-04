紐時：朱利亞尼正受查 CNN：仍為特朗普律師

朱利亞尼一直否認自己有做錯任何事，但承認他跟被捕的帕爾納斯（Lev Parnas）和弗魯曼（Igor Fruman）曾跟烏克蘭檢察官合作，以蒐集有關約萬諾維奇或其他攻擊目標的潛在黑材料，包括民主黨籍前副總統拜登父子。朱利亞尼今年將收集到的材料交給華府官員及一名親特朗普專欄作家，以損害約萬諾維奇及其他攻擊目標的聲譽。

稱代表特朗普 檢察官無理據控告

但聯邦法律規定，美國公民須向司法部披露任何受外國政客或政府官員委託或指示而跟美國政府或傳媒有聯繫的做法，無論有否收受酬庸。朱利亞尼稱不知道被調查，但強調自己是代表特朗普，故聯邦檢察官沒有理據控告自己違反上述法例。

CNN則引述接近特朗普的消息人士指，朱利亞尼仍是特朗普的私人律師，但不會再處理有關烏克蘭的問題。特朗普前日稱，「不知道」朱利亞尼是否仍是其私人律師，朱利亞尼向CNN回應稱：「是的，但沒有烏克蘭議題，我3月時已完成了。我仍在代表他（特朗普）。」但特朗普團隊內部質疑，朱利亞尼亂說話是在幫倒忙，引入曾任檢察官的前眾議員高迪協助之舉，正是為了取代或至少支援朱利亞尼。

（紐約時報/CNN）

（烏克蘭門）