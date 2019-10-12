伊朗女性40年來首准購票看男足

在首都德黑蘭阿薩迪體育場（Azadi stadium）內，女性專用看台擠滿揮舞着伊朗國旗的婦女，現場有支持者高呼「FIFA，感謝你」等口號，有人坦言：「作為首批進入足球場的伊朗女性，感覺有點難以置信。」伊朗隊最終以14比0大勝。

女性專用區門票比例不足5%

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗在沒有明文規定下禁止女性進入運動場觀看男性賽事，過往只有個別女性獲准觀看少數象徵性比賽。29歲女球迷胡達亞里（Sahar Khodayari）早前喬裝男子嘗試進入球場，遭揭發後面臨6個月監禁，最終她於上月自焚身亡，引起國際關注。FIFA及人權組織其後向伊朗施壓，要求當局允許女性到球場觀賽。

今次是伊朗40年來首次公開向女性出售賽事門票，3500張女性專用區門票在數分鐘內售罄，但這只佔全場7.8萬個座位中不到5%，而男性專用區則仍有大量空位。伊朗隊隊長索查的姊妹馬里亞姆（Maryam Shojaei）批評這是性別歧視的直接例子。

明年3月香港作客伊朗

伊朗與香港在世盃外圍賽屬同一組，港隊明年3月26日將作客伊朗，暫時未知到時伊朗女球迷是否可獲准親身觀賽。FIFA會長恩芬天奴（Gianni Infantino）敦促開放所有賽事予女性進場觀看。

（衛報/路透社）