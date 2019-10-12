拒絕對話 示威者號召極端化 厄國原住民擄警示眾

着警員抬遇害示威者棺木遊街

8名警員於周四早上在市內被制服後，被帶到原住民示威者佔據、可以容納2000人的基多文化中心，面對示威者的嘲笑、挑釁和指摘。有些原住民要其中一名警官裹起厄瓜多爾國旗，頭戴土著帽子。他們又叫全體被擄警員卸下頭盔、防彈背心、警靴等裝備，並叫部分警員抬起據稱在示威中被警察殺死的一名原住民示威者棺木，餘人持白玫瑰悼念騷亂死者。台上警員在群眾面前表情驚慌，當中唯一的女警還在拭淚，但似乎沒有受到身體傷害。

指摘電視台漠視警暴 命令直播

示威者另外還不准彭博社等國內外的27名記者離開現場。他們投訴傳媒報道示威時漠視警察暴行，故命令當地電視台人員上台做即時直播報道，一名電視台記者想離開現場時受襲，其他示威者嘗試保護他但不果，最終該記者打被至頭部流血、失去知覺。

政府為償還42億美元欠債予國際貨幣基金（IMF），實行緊縮政策，包括中止燃料補貼，導致燃料價格由10月3日起升達120％，尤其增加了土著社區將農產品運銷往市場的成本，遂引發以原住民部落為主的這波示威浪潮。他們在首都等城市抗議，其間一些暴力衝突已釀5名抗議者（官方稱兩人）喪生，包括一名原住民領袖；另有逾550人受傷和約1000人被捕。總統莫雷諾（Lenin Moreno）周一連同中央政府遷往瓜亞基爾（Guayaquil），但拒絕回應示威訴求，僅呼籲對話結束危機。

領導示威的原住民領袖、「土著民族聯合會」（CONAIE）主席巴爾加斯（Jaime Vargas）指摘政府欺騙、忽視厄瓜多爾的窮人。他表明拒絕對話，號召「極端化」抗議，並呼籲官員加入，直至國家趕走IMF。外長瓦倫西亞昨天則指前總統科雷亞（Rafael Correa）的追隨者在外國勢力支持下，企圖發動政變顛覆民主秩序，但已被政府識破。

（彭博社/華盛頓郵報/衛報）