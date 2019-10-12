「60年最強」颱風今襲東京 陸空停擺

民眾搶購糧水 港郵件延誤

海貝思中心風力達每小時175公里，預計周六下午登陸，或是自1958年造成日本1200人死亡的颱風艾達（Ida）以來，登陸東京地區最強的颱風。日本氣象廳稱風暴會為當地帶來破紀錄暴雨和強風，呼籲民眾準備應對海浪和風暴潮。上月受另一颱風吹襲的千葉縣，官員呼籲民眾準備可維持3日的糧水。民眾嚴陣以待，紛紛搶購糧水，部分超市樽裝水和電池被搶購一空。

東京陸空交通嚴重受影響，全日空航空公司取消周五下午起東京兩座機場的所有本國航班，日本航空亦取消部分往返大阪和名古屋等主要城市的航班，預計今日被取消航班將增加。此外來往東京及名古屋的新幹線列車、名古屋與大阪之間的大部分列車服務周六早上起亦會暫停。JR東日本公司表示，首都圈、靜岡縣的部分地區的鐵路會在早上9時後陸續停駛。東京迪士尼樂園今亦關閉，是自1984年來首次因天氣因素關閉。

香港郵政宣布，接獲日本郵政通知，因受颱風影響，所有寄往日本的郵件派遞服務（包括特快專遞）會延誤。

（路透社/法新社/彭博社）