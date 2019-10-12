土耳其續炸敘北 歐洲擬制裁

10萬人逃亡 美劃紅線

法國的歐洲事務部國務秘書蒙特查林（Amelie de Montchalin）昨稱，下周歐洲峰會將談論制裁安卡拉政府，「那（制裁方案）肯定在枱面上」，聲言不會再在平民和盟軍受打擊下應對無力。土耳其此前威脅會將360萬敘利亞難民送到歐洲。

特朗普本人則提出為土、庫雙方斡旋。他前日在Twitter和白宮會見傳媒時分別提到願意為土耳其和庫族做和事老，但又指美國或會採取「非常、非常強硬」的制裁或財政措施對付土耳其。《衛報》周四引述華府高官指，美國在此問題上劃有紅線，包括種族清洗、無差別炮火攻擊或其他針對平民的轟炸，若出現這情况將制裁土耳其。共和黨29名眾議員則宣布計劃提草案，就土國在敘攻擊庫族盟友提出制裁。國防部長埃斯帕周四致電土耳其防長，警告土耳其在敘利亞東北部的行動有可能導致嚴重後果，強烈建議立即停止。

土稱殺近300武裝分子

土耳其國防部稱，連夜行動合共已殺死277名武裝分子，其間一名土國士兵陣亡。獲安卡拉支持的敘利亞民兵則跨過土敘邊境進入原先由庫族民兵控制的城鎮。

（衛報/路透社/BBC）