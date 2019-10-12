調解宗教種族爭端獲譽 阿比三避暗殺

上台即放政治犯 為國家暴力道歉

阿比1976年出生，青年時期已投身反共產獨裁政府運動，為了在提格利尼亞人當道的盟軍出頭，他迅速學會提格利尼亞語。革命成功後，他留在軍隊主責情報通訊工作。他一邊參軍一邊讀書，先後取得學士和碩士學位。他2008年參與創立埃塞俄比亞資訊網絡安全局，到2010年以中校身分退役，投身政界，並當選眾議員。他自千禧年後參與調解宗教和種族衝突的任務，平息動盪成績斐然。到去年示威浪潮迫使原總理請辭後，執政聯盟陷困，造就阿比上台。

阿比4月出任總理後，隨即颳起改革旋風，不但跟死敵鄰國厄立特里亞修好，還下令釋放政治犯，為國家暴力道歉，甚至歡迎被其前任列為「恐怖分子」的流亡武裝組織回歸；其內閣有一半是女性，他還委任知名反對派人士出任選舉委員會主席。到最近他再公布經濟改革願景，為明年5月的大選鋪路。埃塞民眾對其改革十分受落，甚至有「阿比狂熱」（Abiymania）之說。

改革大刀闊斧 執政聯盟存分歧

西方輿論對阿比的激進政治和經濟自由化改革頗感興奮，但也承認其大計不乏阻礙和隱憂，有分析家擔心其政策對政治老人來說太多太快。但更大的阻力來自如何維繫由宗教和種族劃分的聯邦體制，像執政聯盟內的提格利尼亞人派系的反彈。阿比在任一年半以來，已三度遭遇流產政變和暗殺，其中今年6月的一次，更有軍方參謀總長等多名官員被殺。

（法新社/金融時報/經濟學人）