化解20年衝突 埃塞總理獲和平獎

上台3月與鄰國締和約 諾委會讚揚

諾貝爾委員會讚揚現年43歲的阿比與厄立特里亞總統伊薩亞斯（Isaias Afwerki）緊密合作，迅速制定和平協議的原則，結束兩國之間長年「不戰不和」的僵局。埃、厄兩國1998至2000年因邊境地區巴德梅（Badme）的主權問題開戰，導致近8萬人死亡，之後一直處於敵對狀態。阿比去年4月上台後積極恢復埃厄關係，包括承認「埃-厄邊界委員會」（EEBC）在2003年裁定的邊界，放棄巴德梅並從該地區撤軍。兩國最終在去年7月簽署聯合聲明，宣布結束近20年的戰爭狀態，逐步重建外交及貿易關係。

為蘇丹索馬里肯尼亞斡旋 推動東非和平

委員會又表彰他對非洲東部和東北部和平進程的貢獻，例如在蘇丹反對派與軍方之間斡旋，促成雙方在8月締結權力共享協議。其政府去年亦協助解決厄立特里亞和吉布堤多年的政治對立關係，並在肯尼亞和索馬里的航海區域爭議上作調解。

阿比在國內亦積極推動多方面改革，讓公民對更美好的生活及未來抱持希望，包括赦免數以萬計政治犯、結束媒體審查制度、讓反對派團體合法化、罷免涉貪官員及提升女性在政治及社區的影響力等。

國內頻推改革 為女性平權停媒體審查

埃塞總理辦公室旋即發表聲明，表示全國上下均對阿比獲獎感到自豪，和平獎是對他「長久以來擁護團結、合作和共存等理想」的永恆證明，將成為改革的催化劑。厄立特里亞駐日本大使亦對此表示歡迎，稱兩國人民「付出的血汗和淚水再次戰勝邪惡」。非洲聯盟主席法基（Moussa Faki）稱讚阿比在和平建設上付出的努力具歷史意義，在全球正需要「僕人式領導」（servant leadership）之際帶來希望；聯合國秘書長古特雷斯亦稱其領導樹立以民為本的榜樣。

國際特赦祝賀 另籲解國內種族對峙

國際特赦組織表達祝賀之餘，亦促請阿比採取行動解決種族緊張局勢。當地的種族暴力事件不斷增加，導致近300萬人流離失所。今年6月阿姆哈拉州有軍隊領袖刺殺州長，企圖發動政變不遂，種種暴力事件將是他在明年國會選舉的最大挑戰。當地政黨「阿姆哈拉國家行動」主席德薩萊尼（Desalegn Chane）認為，在阿比領導下，針對阿姆哈拉人的政治壓迫仍在。

今屆和平獎有301個候選人或組織獲提名，其他熱門人選包括瑞典16歲環保少女通貝里及新西蘭總理阿德恩等。

（諾貝爾獎）

（路透社/法新社/衛報）