中美風波連場 增《港人權法案》關注

特朗普：NBA須自行解決情况

特朗普周三（9日）點名金州勇士和聖安東尼奧馬刺的主教練卡爾和普波域治，指他們敢說美國壞話，卻不敢批評中國，斥他們「不尊重」美國卻「迎合中國」。卡爾拒絕評論，身兼美國國家隊主帥的普波域治一度拒談，後來開腔撐NBA主席阿當施華的回應。

至於香港社會關注的《香港人權與民主法案》立法事宜，眾議院議長佩洛西及多名參眾議院兩黨領袖已表態支持，外界焦點落在參議院多數派領袖麥康奈爾身上。他此前曾撰文支持香港，但未表態是否支持立法。他周二（8日）在Twitter稱，香港民眾冒着經濟損失的風險去捍衛言論自由、人權和自治，「我希望NBA可從中學到勇氣和不為底線放棄價值觀」。

共和黨密蘇里參議員霍利（Josh Hawley）在Twitter連續發帖關注NBA事件後，前晚表明將來港觀察最新實况，又批評中共連月試圖鎮壓香港示威者，如今更嘗試審查美國人和阻止美國人發聲。他此前致函阿當施華，呼籲NBA叫停季前中國賽，直至「香港危機和平解決」，「記住有些事情比金錢更重要」。