球場政治化 美撐港滬聲討

在巫師隊主場館外，當地「共產主義受害者紀念基金會」成員在兩個入口手持「Free Hong Kong」和「光復香港 時代革命」的T恤及標語， 譴責NBA在莫利帖文爭議的最初回應。場內則有觀眾身穿他們提供的T恤，賽事期間據報最少有5次出現涉及香港的抗議行為。

美觀眾喊撐港口號 滬民眾促NBA道歉

基金會行政總監史密斯（Marion Smith）明言，清楚中國對美國商界巨擘或民眾的影響，但必須考慮美國和NBA的中長期利益，以抵抗中共利用體育推進政治宣傳。中央社指大部分受訪球迷都清楚發生什麼事，認為NBA應繼續支持言論自由，部分球迷更主動索取上述T恤。