球場政治化 美撐港滬聲討

【明報專訊】在撐港言論風波籠罩下，NBA季前中國賽如期舉行，未有如外界憂慮般須取消，首場上海站賽事昨晚舉行，全場爆滿，布魯克林籃網以114：111擊敗洛杉磯湖人。有手持中國國旗的民眾在場外展示抗議休斯頓火箭總經理莫利的撐港言論的標語，要求NBA尊重中國及道歉。至於另一場在美國本土舉行的表演賽，即NBA華盛頓巫師對中國職籃（CBA）廣州龍獅在香港時間昨晨於華盛頓舉行，其間發生小風波，不但有人權組織派送支持香港的T恤，在場內亦有觀眾高喊「自由香港」口號，敦促NBA捍衛言論自由，有球迷展示挺維吾爾族的標語則被沒收。
在巫師隊主場館外，當地「共產主義受害者紀念基金會」成員在兩個入口手持「Free Hong Kong」和「光復香港 時代革命」的T恤及標語， 譴責NBA在莫利帖文爭議的最初回應。場內則有觀眾身穿他們提供的T恤，賽事期間據報最少有5次出現涉及香港的抗議行為。
美觀眾喊撐港口號 滬民眾促NBA道歉
基金會行政總監史密斯（Marion Smith）明言，清楚中國對美國商界巨擘或民眾的影響，但必須考慮美國和NBA的中長期利益，以抵抗中共利用體育推進政治宣傳。中央社指大部分受訪球迷都清楚發生什麼事，認為NBA應繼續支持言論自由，部分球迷更主動索取上述T恤。