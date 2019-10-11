美反恐分析師向記者泄密被捕

涉案者為30歲的弗里斯（Henry Kyle Frese）。據司法部的入稟狀顯示，弗里斯涉於2018及2019年向兩名記者提供有關機密文件，用於最少8則新聞報道中。司法部未有披露涉案記者的身分及所屬傳媒機構，但稱兩人是分屬同一母公司旗下的兩間傳媒，其中一名女記者相信與弗里斯有感情關係。

涉中俄武器系統 與記者有感情關係

司法部稱，2018年春季，女記者致電弗里斯，翌日弗里斯便開始利用聯權搜索與自身職務無關的情報文件。7天後，該名女記者曾透過Twitter查問他是否願意與另一名更資深的記者接觸，弗里斯則回答稱，如果有助女記者的事業更上層樓便願意幫忙。當局亦於今年9月截聽弗里斯的電話通話，當時弗里斯正向第二名記者讀出機密的國防資料。司法部批評弗里斯為個人私利，披露敏感的國家安全資料，背叛國民的信任，對美國安全可能造成嚴重損害。

路透社引述案中文件引述的Twitter信息，指涉案女記者為CNBC的國家安全記者馬恰斯（Amanda Macias），而第二名記者為NBC的國家安全記者庫貝（Courtney Kube），在案情述及的時間中，兩人曾數次合作報道，涉及美國情報部門的報告，主要關於中國及俄羅斯等外國的武器系統。兩名記者均未受行為不當指控。今次是過去兩年間第6宗涉及機密資料外泄的聯邦訟案，與特朗普2017年展開打擊泄密行動有關。

（法新社/路透社）