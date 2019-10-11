德猶太教堂槍擊案 兇手直播過程

27歲疑犯否認納粹屠殺

事發當天正值猶太教節日「贖罪日」，據指當時有70至80人聚集在猶太教堂慶祝。猶太社區領袖普里沃羅茨基（Max Privorotzki）稱，他們從閉路電視看到槍手曾多次向大門開槍、投擲汽油彈及手榴彈等，試圖闖入教堂不果，過程歷時約5至10分鐘。槍手繼而在教堂外及一間土耳其烤肉店開槍，導致兩人死亡，另有兩人中槍送院。警方確認已拘捕一人，當地傳媒指是27歲德國公民巴利埃特（Stephan Balliet）。總理默克爾周三晚上到柏林新猶太教堂外，參與守夜祈禱。

35分鐘後移除 影片被轉發

槍手利用亞馬遜旗下的串流影片平台Twitch直播行兇過程，是繼3月新西蘭基督城的清真寺槍擊案以來，今年內第二宗直播行兇過程的右翼極端主義襲擊。

Twitch在35分鐘後移除影片，移除前有近2200人觀看，有用戶更下載影片並發布到Telegram及Twitter等平台。片段顯示疑兇以自製槍械行兇時，最少3次以槍指人準備射擊時突然卡住，令他自斥「失敗者」，亦意外令部分受害者逃出生天。

（衛報）