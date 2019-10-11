歐洲兩作家摘文學獎桂冠

今年是近70年來首次同時公布兩名得獎者，事源於評審機構瑞典學院去年有委員的丈夫爆出性侵和出賣得獎消息醜聞，影響學院公信力，致去年未有公布得獎者。昨日公布得獎者前外界曾預料會有最少一名女性獲獎，而結果亦合乎預測。外界亦曾預計評審將力求「穩陣」而挑選較少爭議的得獎者，但今次兩名得主都難言「少爭議」（見另稿）。

評審讚跨越邊界具獨創性

瑞典學院公布結果時稱，76歲的漢德克確立了自己為二戰後歐洲其中一名最有影響力的作家。瑞典學院成員奧爾松（Anders Olsson）稱他告知漢德克獲獎消息時，漢德克相當感動，最初一言不發，奧爾松提醒他這不是政治獎項，而是文學獎。

在文學創作之外，漢德克與溫達斯合作編劇的《柏林蒼穹下》成為影史經典，他導演的電影《左撇子女人》曾獲康城電影節最佳影片提名。他在得到諾獎前亦已獲不同獎項肯定其成就，例如2009年的卡夫卡獎，及2014年獲挪威政府表揚戲劇範疇有貢獻者而設立的國際易卜生獎。至於現年57歲的托卡爾丘克在1993年出版首本小說前是一名心理學家，後來再發表不同作品，而2007年發表、2017年譯為英語的小說《雲遊派》（Flights，暫譯）去年讓她獲得布克國際獎（Man Booker International prize），如今她又成為歷來第15名獲諾貝爾文學獎的女性。

《柏林蒼穹下》廣為人知

波蘭與奧地利同屬中歐國家，托卡爾丘克昨日接受瑞典電台訪問稱對獲獎感到難以置信，亦很高興能夠跟「她最喜愛作家」漢德克分享這獎項，她說：「中歐雖然有其政治問題，但似乎仍然活著，而我們仍有說話向世界表達。」

為托卡爾丘克翻譯《雲遊派》的克羅夫特（Jennifer Croft）接受英國《衛報》訪問，稱為將發現她的小說和短篇小說細膩、有力和優美的新讀者而感到相當興奮。波蘭文化部長格林斯基（Piotr Glinski）稱，托卡爾丘克獲頒諾貝爾文學獎代表波蘭的文化取得成功。

在文學獎公布結果前，中國女作家殘雪和日本作家村上春樹被視為今次得獎可能人選，但結果未有如外界猜測。在東京的紀伊國屋書店昨有村上支持者靜候好消息，但最終失望而回。有日本文學評論家曾預測村上獲獎機會不高，或因跟日裔英國作家石黑一雄在2017年獲諾貝爾文學獎有關。文學獎得主會各得900萬瑞典克朗（約717萬港元）獎金。

（法新社/路透社/衛報/中央社）

（諾貝爾獎）