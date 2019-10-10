抨擊「賣國」政策 孟加拉大學生被殺

警拘13學生 5人親政府組織成員

21歲死者法赫德（Abrar Fahad）是該國精英學府孟加拉工程技術大學（Buet）的二年級學生。上周六，外訪印度的孟加拉總理哈西娜與新德里政府簽署一系列協議，包括容許印度從費尼河（Feni river）每小時抽取逾18.5萬公升水，以及需要進口液化石油氣的孟加拉，將會輸出石油氣至印度，國民質疑這些決定有損國家利益。法赫德在facebook發文批評上述政策，之後在宿舍被一班學生挾走，周日被發現死在樓梯附近。驗屍結果顯示他死於板球拍、木棍之類的鈍物毆打致嚴重內出血。

死者一些同窗和宿生皆指控，法赫德之死是執政「人民聯盟」的學生組織「查特拉聯盟」（Chhatra League）所為。警方憑閉路電視線索，直至周二拘捕13名Buet學生，當中最少5人是查特拉聯盟成員，另正追查6名疑犯。

（綜合報道）