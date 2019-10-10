美擬退出《天空條約》 民主黨轟向俄送禮

路透社報道，美國參眾兩院外交關係、軍事委員會的資深民主黨議員致函國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀，指出多邊軍備控制協定《開放天空條約》是美國與歐洲安全的要素，退出「將是特朗普政府給予普京的又一餽贈」，「對地區穩定及烏克蘭安全又一打擊」，使烏克蘭更質疑「美國對烏克蘭安全的承諾」，且將加強俄國指「美國並非可靠伙伴」的說法。

該條約於1992年簽署、2002年生效。美國、俄羅斯、烏克蘭等共34個締約國能在成員國境內展開非武裝的偵察飛行。條約宏旨是藉着讓彼此蒐集對方的軍事資料，增添軍事透明度和建立互信，從而達至控制軍備的果效。

條約准成員國境內偵察飛行 俄烏有簽署

不過有專家和華府官員認為，該條約已過時，俄、美皆有違約限制對方飛行的例子。此外，目前大部分國家亦可獲得高質素商業衛星圖像，令分享變得不再重要。

（路透社）