英媒：硬脫歐逼近 5閣員醞釀辭職

《泰晤士報》周三報道，文化大臣莫麗琪（Nicky Morgan）、北愛事務大臣施俊安（Julian Smith）、司法大臣白樂彬（Robert Buckland）、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）及檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）已在「辭職觀察名單」上，若最終演變成無協議脫歐，屆時將有「非常多」保守黨議員辭職。《金融時報》亦引述兩名政府消息人士，稱最少有50名保守黨議員反對在大選宣言中承諾追求無協議脫歐，有人考慮以較溫和的個人脫歐平台參選，甚至放棄保守黨候選人的身分。

約翰遜日前提出「一國兩界」終極脫歐方案，惟外界反應冷淡。據稱他周二與默克爾通話時，默克爾堅決要求把北愛留在歐盟關稅同盟，以及永久接受歐洲單一市場的貿易原則。歐盟委員會主席容克不滿約翰遜將談判失敗歸咎歐盟，又稱其脫歐方案令歐盟與英國關係「不如與加拿大般親密」。

消息稱歐盟有意延長談判至明夏

不過約翰遜周三在Twitter表示仍對脫歐談判保持「謹慎地樂觀」；歐盟首席談判代表巴尼耶則稱在下周四五歐盟峰會前達成協議「非常困難，但有可能」。有消息指歐盟有意將脫歐談判延長至明年夏天，並會在歐盟峰會上提出可能的日期，其中最有可能是6月。

（路透社/金融時報/衛報）