土耳其兵臨敘北 安理會緊急開會應對

特朗普稱出兵是壞主意 促保護少數族群

美國總統特朗普昨日表明已告知土耳其，其軍事行動是「壞主意」，並未得到美國認可，敦促安卡拉保護宗教少數族群。

埃爾多安稱此舉是為了殲滅在南部邊境形成的「恐怖主義走廊」，帶來區域和平，同時讓敘利亞難民能回到該區域。土耳其軍隊在敘利亞邊境城鎮拉斯艾因（Ras al-Ain）發動空襲，庫爾德民兵「敘利亞民主力量」（SDF）則指襲擊禍及平民地區，導致群眾極度恐慌，又促請反恐戰友美國及其盟友建立「禁飛區」。土耳其邊境城鎮傑伊蘭珀納爾（Ceylanpinar）亦遭到兩枚迫擊炮彈襲擊，未有造成傷亡。

庫族求援 美議員：讓埃爾多安付代價

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）在Twitter發文，誓言會「帶領國會讓埃爾多安付出沉重代價」，美國駐安卡拉大使亦被召回到國務院，以匯報土耳其的軍事進攻行動。巴沙爾政權的盟友俄羅斯總統普京周三則與埃爾多安通電話，籲對方避免採取危及敘利亞和平進程的行動。

歐盟委員會主席容克促請土耳其克制並停止其軍事行動；法國、英國及德國亦發表聯合聲明，強烈譴責土耳其揮軍敘利亞的決定。不過北約秘書長斯托爾滕貝格則指土耳其有「合理安全顧慮」，並於事前通知北約，相信其行動「相稱而適當」，但須防加劇緊張局勢。

（路透社）