西方指控俄神秘「29155部隊」歐洲作亂

西方國家首次發現Unit 29155源於2016年黑山發生的一次未遂政變，該次行動原本是由兩名特工殺死該國總理並接管國會大樓。但直至去年3月該部隊企圖在英國毒殺前俄諜斯克里帕爾與其女兒尤利亞後，西方國家才開始掌握他們的特定行動。情報機構追查後發現，該部隊其他行動包括2015年企圖毒殺保加利亞軍火商加布雷夫（Emilian Gebrev），東歐國家摩爾多瓦（Moldova）曾發生破壞穩定的行動亦與他們有關。《紐時》稱Unit 29155部分成員是曾參與車臣、阿富汗和烏克蘭戰爭的立功退役軍人。

《紐時》指曾參與毒殺居英前俄諜

西方情報機構稱Unit 29155行動神秘，俄羅斯情報總局（GRU）其他人員幾乎不知道這部隊的存在。報道另引述一名退休GRU官員稱，Unit 29155專門負責「聲東擊西」，以小組或個人方式執行謀殺等任務。有關Unit 29155的資料不多，《紐時》稱2012年俄羅斯國防部指示向3個對軍方有特別貢獻的部門提供花紅，當中包括這部隊，另外兩個是後來分別參與干預2016年美國大選和2014年吞併克里米亞半島的Unit 74455及Unit 99450。

總統普京發言人佩斯科夫將《紐時》就Unit 29155的查詢轉交國防部，後者昨日未有回應。

（紐約時報）