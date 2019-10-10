厄瓜多爾大示威 政府暫撤離首都

今次示威源於莫雷諾上周二（1日）公布一系列經濟改革措施，包括取消燃油補貼，以保住國際貨幣基金組織（IMF）的42億美元（約327.6億港元）貸款。民眾要求政府結束緊縮政策和恢復燃油補貼，並於上周四（3日）燃油補貼中止當日發起示威，民眾與防暴警察爆發衝突。

民眾一度佔國會 警驅散射催淚彈

千計原住民近日湧到基多示威，部分人周二衝破保安警戒線，闖進國會大樓揮動國旗和大叫「我們就是人民」的口號，有示威者走進會議室和佔領講台，但後來被保安部隊驅散。在基多其他地區，有蒙面持棍示威者向保安部隊擲石，後者射催淚彈驅散。當局稱衝突造成最少19名平民和43名警員受傷，近680人被捕，包括一名支持前總統科雷亞的國會議員。莫雷諾周二宣布每晚8時至翌晨5時在政府建築物附近實施宵禁。

莫雷諾上周四就衝突宣布國家進入緊急狀態，本周一（7日）又宣布將政府移師局勢較平靜的沿岸城市瓜亞基爾（Guayaquil）。惟緊急狀態未能阻止原住民示威者從各地前往基多抗議，他們在途中與保安部隊起衝突。原住民組織CONAIE稱周三會有約兩萬名示威者抵達首都。總統莫雷諾周二曾提出願跟「原住民兄弟」對話，以阻止他們參與計劃周三舉行的示威，又表示政府取消燃油補貼所得款項，會花在國內最窮困的人們身上。

總統莫雷諾拒下台 拒恢復燃油補貼

經過近一周衝突，莫雷諾堅拒恢復燃油補貼和下台。他在Teleamazonas電視台表示：「如果我的決定正確，我看不到有何需要辭職。」他又稱改革措施有助國家紓緩前總統科雷亞遺留下來的嚴重財赤包袱。

莫雷諾政府正尋求聯合國或梵蒂岡介入調解；他已獲數個拉丁美洲國家如巴西、阿根廷和秘魯「堅定支持」應對今次衝突。莫雷諾曾是科雷亞的副手，他指摘前上司在委內瑞拉總統馬杜羅協助下策劃政變。被指在任職總統期間下令綁架政敵而遭通緝、現流亡比利時的科雷亞否認指控，呼籲提早舉行大選：「民主裏的衝突應以投票解決。」

（路透社/法新社/BBC）