鋰電池3先驅共享化學獎

最老得獎者97歲破紀錄

負責評審的瑞典皇家科學院昨發表聲明表示：「這種輕量、可充電且強大的電池，現在用於流動電話、手提電腦和電動車等任何東西中……也可以儲存太陽能和風力的大量能量，讓無化石燃料社會變得可能。」評審指出，鋰電池自從1991年推出市面後徹底改變民眾生活，可說是對人類的最大貢獻之一。3名得獎者將平分900萬瑞典克朗（約713萬港元）獎金。

被譽為「鋰電池之父」的惠廷厄姆在相關領域的研究始於1970年代的石油危機，當時他致力尋找替代能源，結果率先利用鋰這種金屬元素「甩掉」電子的特性，研發出鋰電池雛形，被譽為「鋰電池之父」。不過，他當時製成的鋰電池十分不穩定且有爆炸風險，電量也不多，未能實際應用。古德伊納夫隨後10年把惠廷厄姆的電池原型加以改良，利用不同的金屬化合物作替代，包括將鈷酸鋰用作電極，成功把鋰電池的電量提升到4伏特，電量足足翻了一翻。至1985年，吉野彰更進一步，利用儲存了鋰離子的碳基材料作電池原料，終創造出首枚達商用水平的鋰離子電池。

旭化成株式會社吉野研究室室長、名古屋名城大學教授吉野彰昨在東京記者會被問到自我評價，他說一名好的科學家需有剛柔並濟的兩種特質，「一方面你必須具有靈活的大腦——靈活性。另一方面是堅韌——保持執著，永不放棄」。惠廷厄姆是紐約州立賓漢姆頓大學的教授，古德伊納夫則在得州大學奧斯汀分校擔任工程學教授。

（綜合報道）