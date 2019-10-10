文學獎今揭盅 改革減爭議

審視院士終身制 加成員增透明度

有233年歷史的瑞典學院一直被視為文學界權威，惟自2017年11月爆出性侵醜聞後，其認受性大受打擊。當時該學院院士弗羅斯滕松（Katarina Frostenson）的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault），被指控多次利用權勢要脅並性侵女性，亦曾為了於博彩活動圖利而外泄得獎名單。多名院士隨後辭職抗議學院處理醜聞不力，終令文學獎評審員未達最低門檻的12人。今次是該學院成立以來，第6次押後頒發文學獎，對上一次出現類似安排已是1949年。

諾貝爾基金會執行主席海肯斯滕（Lars Heikensten）今年5月才「開綠燈」，讓瑞典學院繼續負責頒發文學獎。他接受路透社訪問時強調「聲譽就是一切」，又指學院將審視院士終身制，測試為院士設立任期。基金會亦正為所有評審機構制定行為守則，涵蓋得獎名單保密及利益衝突等問題。現時院士屬終身制，離世方能換人，不少厭倦院士職責的人選擇不再參加會議，卻仍擁有院士身分。瑞典國王卡爾十六世在學院爆出醜聞後修改規則，容許院士自行辭職。

評論家料今年「穩陣」之選 至少1女性

學院亦按基金會要求，於2019至2020年度的評委會增加5名外部成員，加強監督。今年的評委會則由4名院士組成，他們負責篩選年度得獎者名單，再交由全體院士投票。今年6月開始出任該學院常任秘書的馬爾姆（Mats Malm）承認醜聞令學院形象受損，仍需要作出更多改善，但他們對未來充滿希望。

有文學評論家預測，今屆評審將盡量挑選不會引起爭議的作家，且至少一名得獎者是女性。自1901年以來，114名文學獎得主中僅14人為女性。瑞典學院未公布入圍名單，目前外界預料有可能的得獎者包括中國的殘雪、日本的村上春樹、俄羅斯的烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、美國的歐茨（Joyce Carol Oates）和加拿大的阿特伍德（Margaret Atwood）等。

（路透社/法新社）