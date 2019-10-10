拆局：走尼克遜強硬路線 背水一戰風險高

自恃掌控參院最高法院

特朗普視眾議院的彈劾調查為政治鬥爭一部分，是他政治生涯的背水一戰，至今其應對作風猶如當年尼克遜。其私人律師朱利亞尼周二宣布不理會國會傳票，形容自己的決定「是現時政府的立場」，又表明不惜由法庭裁決。國務卿蓬佩奧亦漠視上周五國會定下的提交相關文件期限，白宮和國務院又阻止下屬上國會委員會作證。

英國《衛報》引述分析家稱，特朗普政府這強硬策略風險甚高，容不下半點差池，相信是特朗普認為共和黨現時仍牢牢控制參議院，而且在現時政治兩極化情况下，共和黨選民仍大力擁護他，只要他能阻止國會幾個委員會取得足夠證據，就能「過骨」。此外，目前美國最高法院由保守派主導，白宮有信心一切送上法院裁決，最終都能得勝。

不過，熟悉國家安全事務的律師莫斯（Bradley Moss）說，就算當局不提供文件和證人，只要國會委員會認為已有足夠證據作彈劾，白宮拒絕合作只會成為妨礙彈劾調查的罪證。

撐彈劾民眾比例增 情况凶險

民意風向似乎已出現大逆轉。根據《華盛頓郵報》的最新民調顯示，58%民眾支持國會的彈劾調查，只有38%反對。支持彈劾特朗普的比例，較3個月前通俄門前特別檢察官米勒赴國會作證後增加達20個百分點，反映民眾認為「烏克蘭門」更嚴重。更可能令特朗普憂慮的是，支持彈劾調查的共和黨人，由3個月前的7%，大幅增加3倍至28%，顯示特朗普一直依賴的兩黨極化已經出現明顯變化。

曾任克林頓高級顧問的記者布盧門撒爾（Sidney Blumenthal）撰文分析針對尼克遜、克林頓和特朗普的彈劾調查，指尼克遜當年對國會的強硬態度加速了他倒台的速度。他說：「當參議院的水門案聆訊展開後，他的民意支持度就持續下滑，每當他抨擊和對抗國會和法院，下滑程度就加劇。」當年尼克遜的聆訊去到第5個月時，支持彈劾他的比例才達到58%，而支持特朗普彈劾調查的比例，現在已去到此水平，而現時只是彈劾調查展開了兩星期。

（綜合報道）