白宮拒配合國會彈劾調查 被指宣戰 激化府院兩黨鬥爭 美恐陷憲政危機

信函斥烏克蘭門無根據 調查違先例

眾院3個委員會為首的彈劾調查，重點在於特朗普是否利用國會批撥予烏克蘭的近4億美元軍事援助，逼迫烏克蘭總統澤連斯基調查民主黨籍前副總統、2020年大選參選人拜登和其兒子。

白宮法律顧問西波隆（Pat A. Cipollone）周二向眾議院議長佩洛西等民主黨領袖發出8頁紙信函，指「烏克蘭門」指控「沒有根據」，而且點出這次調查未經全院議員表決通過，有違昔日調查尼克遜或克林頓時的先例。該信又聲稱調查涉及眾多違規行為，批評民主黨人不讓政府跟證人對質、獲取證辭文本或接觸證據，這些做法是「國會權力過度伸展」。信件指摘民主黨「史無前例的行動」旨在否定特朗普的「正當法律程序」權利，「特朗普總統及其政府不能參與在這些條件下的有黨派之別和違憲的調查」。

佩洛西：完全有權監督 毋須大會投票

佩洛西當晚回應，強調眾議院「完全有權」根據憲法監督行政部門，毋須大會投票。她說：「白宮的信只是又一次企圖掩蓋對我們民主的背叛，並堅持認為總統凌駕於法律。」《紐約時報》亦指出，佩洛西雖選擇不先全院投票才展開彈劾調查，但憲法列明國會可獨自行使彈劾權，亦沒列明程序或規則。不過，佩洛西沒有提到民主黨議員會有何迫使特朗普合作的下一步行動。英國廣播公司（BBC）分析，民主黨現有3條路可走，一是就白宮阻礙調查展開彈劾，二是與白宮協調條件以令對方讓步，三是直接尋求法院介入，但以往並沒先例，法院也未必會參與這場「政爭」。

希夫：阻桑德蘭作供將促成彈劾

特朗普上周猶公開表示樂於參與調查，然而上周四國會披露的7月至9月間短訊顯示，「主要證人」、美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）曾跟美國駐烏克蘭臨時代辦泰勒（Bill Taylor）等美國外交官商討怎樣逼迫烏克蘭調查拜登，特朗普便改變立場。周二早上，就在桑德蘭準備搭機飛返華府準備於下周三（16日）向委員會閉門作證前，特朗普在網上發文斥眾院的聆訊是「剝奪共和黨人權利」的「袋鼠法庭」（指不公平審訊）。國務院緊接指使桑德蘭毋須赴國會。眾院情報委員會主席希夫稱，調查獲悉桑德蘭的私人器材還有些跟調查極有關連的短訊或電郵，但被國務院扣起。特朗普與國務卿蓬佩奧不准桑德蘭作供，是他們妨礙國會的「更加有力的證據」，只會令促成彈劾的可能性更大。

外交官商逼基輔查拜登曝光成轉捩點

委員會預定本周五（11日）傳召疑因違背特朗普命令而於5月被撤職的美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）作供。此外，身為特朗普盟友的參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）邀請了特朗普的私人律師朱利亞尼公開作證，暫未知華府會否出手阻撓。有高官稱，在白宮發信後，政府中人便不獲授權到國會作供，將不理會傳票。

（紐約時報/路透社/法新社/衛報）