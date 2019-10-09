港移民露宿者紐約遇襲亡 居民悼「君子」

年逾八旬 沒家室

郭全上周六凌晨在紐約包厘街睡覺期間，遭24歲露宿者桑托斯（Rodrigues Santos）以金屬棒重擊頭部致死。當地警方表示，郭全應該是連環襲擊案中最後一名受害者，當時一對情侶發現他身受重傷，最終揭發案件。52歲當地居民Shirley Ng周一帶同郭全的照片到現場悼念，她在照片上寫上郭全的出生及逝世年份，並形容他是「有禮而謙遜的君子」。她稱自己兩個月前遇到郭全，不時會買叉燒包給他，「他從不要求任何東西……只是一個安靜的人」。據指他年輕時到美國希望尋找餐館工作，曾經有過居所，但甚少提及成為露宿者的原因，只透露過自己沒有家室。有認識郭全的人表示，他生前十分有禮，每當有人送東西，他必會道謝，亦會致力將所得食物與其他露宿者分享。

另外兩名死者分別是55歲的比列加斯（Nazario A. Vazquez Villegas）和49歲的曼森（Anthony L. Manson），第四人身分未明。

（紐約時報）