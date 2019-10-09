打機成癮「診所」 下月英開幕

駐診心理精神學家協助治療

英國國家醫療系統「國民保健服務」（NHS）總裁史蒂文斯（Simon Stevens）形容，現時英國年輕人在科技產品充斥下上癮情况令人憂慮，國家衛生部門要處理這遺留下來的爛攤子。NHS表示，下月倫敦將成立「互聯網和遊戲障礙中心」，該處有駐診心理學家和精神病學家，協助患上涉及打機、賭博或社交媒體嚴重或複雜行為的13至25歲年輕人，另外亦有中心外的專家可透過Skype協助患者。該中心將與全國現有14間專為成年人而設的賭博診所一起運作。

史蒂文斯指出，健康需求千變萬化，NHS不能坐視不理，這項新服務是因應新冒起的年輕人沉迷打機問題而推行。不過，他指NHS不應收拾爛攤子，賭博企業和互聯網公司對其用家有道義責任，須盡力防止問題出現，而不是利用沉迷或有害行為而牟利。他提到，韓國禁止16歲以下兒童在午夜至早上6時參與網上遊戲；日本遊戲玩家在每個月達到某個時限時會收到警告，而中國的騰訊亦有限制兒童玩其電子遊戲的時間。

英國互動娛樂協會一名發言人表示，雖然有部分人會過量玩電子遊戲，但英國每日仍有數以百萬計民眾「健康地」參與，而業界亦十分重視玩家的健康和福祉，鼓勵玩遊戲時應適時休息，父母也應主動限制時間。

世界衛生組織（WHO）去年6月把「遊戲障礙」（Gaming Disorder）列入國際疾病分類（ICD），打機成癮正式成為心理疾病之一。世衛會通知世界各國政府，要求他們把遊戲障礙列入醫療體系。

（英國每日電訊報）