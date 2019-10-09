描繪太初面貌 發現系外行星 宇宙學3翹楚共享物理學獎

理論模型分析宇宙背景輻射

84歲的皮布爾斯為美國普林斯頓大學愛因斯坦榮譽教授，他自1960年代起致力鑽研物理宇宙學，包括研究普遍存在的宇宙輻射。皮布爾斯建立了一套理論模型，分析背景輻射，發現這些輻射實是宇宙誕生初期的痕迹，其變化可反映出大爆炸中宇宙的形態如何變化，產生多少物質，甚至星體與星系如何形成，令背景輻射成為解答宇宙年齡與預測宇宙未來演化的「金礦」，例如他指出已知的物質只佔全宇宙物質的5%，其餘95%均是「不知名的暗物質與暗能量」。

評審認為，皮布爾斯建立出一套理論框架，為宇宙學由理論推演的範疇，轉型為可藉由觀測獲得確實數據的堅實科學奠定基礎，成為當代宇宙概念的根據。皮布爾斯受訪時寄語年輕人，雖然獎項「令人着迷」，但應基於對科學的喜愛而選擇投身科學事業。

光譜觀測開啟天文學革命

瑞士日內瓦大學的天文學家、77歲的馬約爾和53歲的奎洛茲則藉天文觀測的技術發展，嘗試探究太陽系外的星體。他們利用自行研製的光譜觀測儀器，觀測距地球50光年、位於銀河系的恆星「51飛馬座」（51 Pegasi），分析51飛馬座因引力偏移產生多普勒效應（Doppler effect）導致的光線顏色變化，在1995年發現首顆圍繞類似太陽的恆星運轉的系外行星「51飛馬座b」（51 Pegasi b）。

評審指此發現開啟天文學革命，此後天文學界已發現逾4000顆系外行星，相信尚有更多新星體待發現，挑戰對行星系統的既有認知。馬約爾和奎洛茲發表聲明稱獲獎意義非凡，又形容今次得獎的發現「是我們事業中最令人興奮的成就」。

3名得獎者將共享900萬瑞典克朗（約713萬港元）獎金，其中皮布爾斯佔一半，餘下一半由馬約爾和奎洛茲均分。

（法新社/路透社）

（諾貝爾獎）