美國防部夾處3方 力挽對敘策略

對美國來說，土耳其是北約長期盟友，庫族民兵則是在中東協助抗擊「伊斯蘭國」（ISIS）的中堅力量，可是這兩個盟友卻是宿敵，而特朗普從不諱言希望從區內完全撤軍。特朗普去年12月底聲稱已擊敗ISIS，並宣布將從敘利亞撤走所有美軍，當時國防部隨即出來「補鑊」，宣布只把在敘2000美軍中的一半調往伊拉克，而非完全撤走。

《紐時》稱，過去9個月來五角大樓都刻意淡化仍有1000美軍在敘利亞一事，希望特朗普不會注意到美軍仍在當地打擊ISIS的參與程度。不過隨着白宮周日宣布新政策，國防部未來的迴旋空間並不多——特朗普今年2月批准駐敘美軍人數只有400，軍方現只能定期檢視狀况和裁減駐軍以達標。

屢為特朗普決策「補鑊」

雖然美國及其背後支持的敘利亞民兵今年3月23日宣布已攻陷ISIS在敘利亞的最後據點，然而美軍官員最新評估是ISIS正重整旗鼓，在伊、敘展開游擊戰、重建資金網絡，以及在敘北營地訓練新血。因此，在敘的1000美軍現時仍會為庫族民兵提供物流、情報等支援。

報道稱，國防部想盡量延長撤軍時間表，除了作抗擊ISIS外亦有其他現實考慮，一來美國能有更多時間與歐洲盟友商討在敘的部署安排，同時也爭取時間與土耳其商討土敘「安全區」、敘利亞難民和交收約1.1萬ISIS俘虜事宜。

（紐約時報）