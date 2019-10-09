土耳其揮軍敘北 美兩黨同轟特朗普

美國總統特朗普與土耳其總統埃爾多安周日通電話後，白宮預告土耳其將入侵敘利亞東北部，並宣布美軍「不支持、不參與」，會撤出相關區域，不少特朗普的黨內盟友隨即狠批有關決定。在「烏克蘭門」彈劾調查上極力支持特朗普的麥康奈爾亦罕有批評，指貿然從敘利亞撤軍只會令俄羅斯、伊朗及阿薩德政權得益，並增加「伊斯蘭國」（ISIS）等恐怖組織重組的風險。向來捍衛特朗普政策的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）亦表示，若土耳其入侵敘利亞或襲擊協助美國攻打ISIS的庫族民兵，將會對土耳其實施制裁，甚至要求該國退出北約。

特朗普稱非離棄庫族戰友

曾參選總統的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）周一發聲明說，美國利用庫族打擊ISIS和保證會保護對方免受土耳其威脅，現在卻打開庫族被毁滅之門，這將嚴重削弱美國的誠信，亦會造成區內權力真空使ISIS得益。民主黨眾議院議長佩洛西亦表示，撤軍的決定將對區域安全與穩定構成嚴峻威脅。

特朗普周一曾稱土耳其若作出過火行為，美國將徹底摧毁其經濟，翌日他在Twitter強調土耳其是美國重要貿易伙伴，亦是北約重要成員。他同時稱，美國雖要撤兵但並非要離棄庫族民兵，「就算只剩50名美軍在當地，都會繼續支持他們」。

（路透社/衛報/金融時報）