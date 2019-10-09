民怨壓不住 塞西現危機

2017年起實施緊急狀態 民生困頓

埃及貧窮率增至32.5％，而政府為了履行向國際貨幣基金組織（IMF）借貸的條款，實行緊縮政策和削減民生補貼，令人民苦不堪言。曾與政府合作的建築承辦商阿里（Mohammed Ali）上月拍片指控塞西和軍方貪污，又揮霍公帑興建奢華別墅、行宮，觸發民憤爆發。國際特赦的埃及研究員巴烏米（Hussein Baoumi）稱，這波示威連高檔地區、小鎮、鄉村等「不會想到有人示威」的地方都發生，「這是埃及的一個重大變化」，就政治參與意識薄弱的人士都站出來。

軍頭塞西2013年政變推翻了埃及首名民選總統穆爾西，翌年當選總統，去年再以逾97％得票率連任。他一直鎮壓異己：自2013年以來累計逾8萬人被捕，一年處決數十人，2017年起還一直實施緊急狀態，要求示威活動最少3天前通報，並容許以橡膠子彈、水炮和催淚彈等鎮壓。扎里指出，鎮壓程度甚至連穆巴拉克年代都未見過。塞西上周宣布恢復給予180萬人的糧食補貼，但專家指這僅屬小恩小惠，沒有具體改革行動，難息民怨和長治久安。

（新聞周刊/al-monitor.com/NPR）