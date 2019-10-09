街頭查手機 埃及網絡戰遏示威 檢視通訊軟件 政府：依法辦事

市民憂白色恐怖 刪手機政治帖

《華爾街日報》周一引述近期遭遇搜查的埃及人與人權團體稱，警察在首都開羅等城市截查路人，從手機等數碼器材檢視他們的即時通訊、社交網站戶口和照片等，了解有否批評政府的網文或傳播示威信息。有開羅居民表示，如今要去市中心或到開羅解放廣場附近前，都會先删除手機內的政治帖文或任何看來相關的信息。

一名曾在市內遭警員截查的27歲攝影師說：「我向他出示國民身分證，但他不予理會，要求看我的手機。」他指警員開啟他的facebook個人簡介，翻閱該社交網站的「回憶」部分，幸好他事前已删除了反塞西的政治帖文，獲准放行。另一24歲傳媒僱員稱3天內兩度在同一檢查站被截查，警員查問他所持的書籍，又開啟他的facebook網頁檢查。雖然手機內沒有反政府材料，但他坦言不敢再攜帶手提電腦隨街走動。一些被捕者的律師亦透露，其當事人拒絕應警察要求開啟手機供檢閱，遭恐嚇檢控或持續拘留。

官方國家人權委員會抨擊警察搜查民眾手機是違反憲法賦予的私隱權。惟埃及內政部回應外界批評時表示街頭攔截、搜查、拉人，全是依法辦事。

限制網民上英美新聞網

專家指出，埃及政府縱然長期箝制國民上網瀏覽和審查社交傳媒，惟自9月20日首都開羅等市出現連場示威後變本加厲。以色列網絡保安公司Check Point追查埃及通訊資訊科技部、情報總部的軟件，指出埃及政府在針對反對派人物、記者和人權活動人士發動網絡攻擊，偷偷在目標人物手機中裝設監控程式，好使官方能追蹤其位置和網上活動。

「思想與表述自由協會」研究主任薩拉姆（Mohammed Abdul Salam）說，政府先是通過埃及新聞總署恐嚇外國記者，囑他們應避免誇大局勢及從社交媒體複製信息，繼而封鎖了一些網站妨礙民眾獲取公正信息。監察網絡安全和互聯網封鎖的獨立無黨派組織NetBlocks早於9月22日披露，埃及主要互聯網服務提供商開始限制網民登入英國廣播公司、美資電視台「自由者」（al-Hurra）等國際傳媒的阿拉伯語網站，以及干擾Twitter、Telegram等社交平台。

塞西這3星期展開了2014年當選總統以來最大型拘捕潮。開羅市內幾乎每個街角設有警察檢查站、便衣情報探員和防暴車輛。警察除了截查，還在各地突擊搜查嫌疑人士的住宅和辦公室，拘捕了逾3000人，包括納法阿（Hassan Nafaa）等開羅大學政治系教授、知名人權社運家法塔赫（Alaa Abd El Fattah）和反對派埃及憲法黨前黨魁達烏德（Khaled Daoud），就連要求會見當事人的律師、去買校服的青少年、街頭小食檔食客、文盲鞋匠，乃至一名剛在facebook發表了支持塞西文章的記者也不放過。

3周拘逾3000人 逾100人下落不明

埃及律師組織稱，每日被問話的拘留人士多達400人，令警署和監獄迫爆。民間埃及人權自由委員會說，逾2400名人可能以非法集會、支持恐怖組織、違反互聯網法等罪名被檢控受審，另有逾100人下落不明。

（華爾街日報/紐約時報）