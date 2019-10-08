反對女同性戀人工授孕合法化 巴黎大示威

指違反自然動搖家庭結構

法國國民議會（相當於眾議院）上月27日通過一讀的「生物倫理法」，是馬克龍總統首個重大社會改革法案。新法下，包括女同性戀者、未婚女子皆能接受人工授孕、捐精，享有生育權。凡43歲以下女性，還可獲法國醫療系統全額負擔相關手術費用，而循捐精出生的孩子一旦年滿18歲，可以知道捐精者的身分。現行法例則僅限異性戀夫婦合法接受體外授精，而且嚴格保護捐精者的身分。

抗議人士認為新法將動搖傳統家庭結構，奪走孩子所需的父親，並為男同性戀者爭取代孕合法化大開中門。他們舉起「爸爸在哪兒？」、「我愛我的爸爸」等標語，呼喊「自由、平等、父子關係」，由參議院遊行到巴黎蒙帕納斯大廈。示威人數說法殊為分歧。警方估計有4.2萬人，獨立媒體稱大約7.45萬人，組織團體相信有60萬人。

有些執政黨人擔心，新法會像前總統奧朗德2013年推行變相使同性戀者合法結合的「全民婚姻」觸發激烈抗議。不過9月Ifop民調顯示，贊成未婚女子接受人工授孕的受訪者佔68％，贊成女同性戀者人工授孕的佔65％。天主教教會雖然批評新法，但也避免直接鼓勵抗議。

（路透社/法新社/衛報）