疑童年遭性侵 扭曲性向犯連環殺人

華城案縱然於2006年4月2日過了追訴時效，已不能定兇手罪，警方還是希望真兇招供求取真相及其犯案動機。警方調查團自今年9月18日起連日到獄中跟李春在面談。其間，李春在曾向其一女性犯罪側寫師說：「你的手好漂亮。可以握一下嗎？」該側寫師答：「結束調查的話，就握一下吧。」此前，他對提問要不是緘默就是否認，但李春在在上述對答以後，不僅招認了已知的10宗華城案，還供出其餘的殺人和強姦案等。

有警員透露，李春在還在調查中披露，他念小學時曾被住在同區的一名姐姐性侵犯，警方遂推測這經歷扭曲了他性向，並成了他成年後的犯罪動機。韓國刑事政策研究院犯罪調查研究室長朴亨珉指出，連環殺人犯的其一共通點，就是在價值觀形成時期出現了歪曲的性慾，例如童年不正常的性經驗。不過犯罪心理分析師仍在蒐集李春在的資料及自白，以釐清他的犯罪動機。

受華城連環殺人案的新發展鼓舞，警方也着手以類似手法，重新調查與之並稱「韓國三大懸案」的1991年「青蛙少年失蹤事件」（當年有5名9至13歲的小學生離家去撈蠑螈卵後離奇失蹤，屍體在2002年發現）及9歲男童李炯昊誘拐命案。

（東亞日報/韓國經濟/韓聯社）