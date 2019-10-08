與日執法船相撞 朝漁船沉沒60人墮海

涉越界作業 船員全數獲救

日本共同社報道，相撞事故發生在日本海的漁場「大和堆」附近海域，位於日本專屬經濟區（EEZ）內。涉事的朝鮮漁船與排水量約1300噸的日本水產廳漁業執法船「OOKUNI」號在昨日早上9時10分相撞，朝鮮漁船入水後於上午9時半左右沉沒，船員在海上漂流。

日本第9管區海上保安總部昨日上午表示，已出動事故周邊海域的海上保安廳巡邏船及發生碰撞的水產廳漁業取締船等共7艘船，加上航機及直升機各一架，趕赴事發海域搜救。日本放送協會（NHK）報道，日本派出機艦經過數小時搜救，將落海的60名朝鮮漁船船員全數救起。

日本水產廳認為，該艘朝鮮漁船是烏賊漁船，當時在大和堆附近違法作業。日本產經新聞報道，水產廳漁業取締船警告漁船離開無效後，大約在上午9時4分開始向漁船噴水，但其後朝鮮漁船駛近漁業取締船，雙方碰撞。漁船因為嚴重破損而進水，不久完全沉沒。

今年8月亦曾發生疑為朝鮮船的高速艇接近日本海保巡邏船，船員舉槍示警的糾紛。

（綜合報道）