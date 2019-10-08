報告提敘局勢五大威脅 特朗普未關注

反映敘國問題已非特朗普政府焦點

SSG報告指出，敘利亞關係着美國利益。該國戰亂對美國的五大威脅包括：1. 仇美的ISIS在敘利亞的殘餘勢力依然「資源充裕」、有大批追隨者；2. 伊朗在敘利亞跟以色列的影子戰爭，可衍生更廣泛的區域戰，例如伊朗鼓動黎巴嫩與加沙地帶的「代理人」侵擾以色列；3. 美國的對手俄羅斯獲區內領袖稱許，被視為「稱職、非意識形態的和可信任的」，美國卻被認為「過於鍾情推動民主的想法」，被指不稱職和不可靠；4. 阿薩德政權暴行造成大批難民，導致歐洲極右勢力冒起和政治動盪；5. 敘利亞政權違反國際慣例而對美國的激烈反應無動於中，損害美國權威。故此，報告建議美國應撤銷從敘利亞東北部撤軍的計劃，着重該地區穩定等等，「不應袖手旁觀」。

特朗普曾稱美軍在敘利亞的戰鬥「完全勝利」，並視此為其競選吹捧的功績，主張完全撤軍離開敘利亞。他在昨晨發網帖，重申要撤出泥沼：「我抗拒這場戰役近3年了，現在是讓我們擺脫這些荒謬無休止戰役——當中許多還是部落戰鬥——帶我們的士兵回家的時候。」

不過曾協調聯軍攻打ISIS的美國特使麥格克（Brett McGurk）在Twitter批評白宮對敘利亞現場發生的一切「完全缺乏了解」。

彭博：美作為中東盟友可靠性成疑

彭博社認為，這亦使人回想起2011年「阿拉伯之春」之時，美國同樣背棄諸如埃及總統穆巴拉克等盟友，更加懷疑美國作為中東地區盟友的可靠性。國際危機組織資深分析家埃萊爾（Sam Heller）說：「對於美國的地區盟友來說，這教訓應該很清楚——這是總統和政府違約，（美國）不願意為他們而戰。」

（Foreign Policy/華爾街日報）