美坐視土耳其征剿 敘境庫族轟背信 ISIS俘虜去向惹憂慮 區內恐添亂

特朗普：倘行動過火將摧毁土經濟

美國總統特朗普與土耳其總統埃爾多安周日（6日）通電話後，白宮新聞秘書格里沙姆便於深宵預告土耳其將入侵敘利亞北疆的消息：「土耳其即展開計劃多時的進入敘利亞北部行動。」惟她說：「美國將不會支持或參與行動，而擊敗了『伊斯蘭國』（ISIS）領土『哈里發』的美國部隊將不再在行動附近地區。」美軍裝甲車、部隊昨已開始撤離敘利亞東南部。

長期以來，土耳其與美國在「人民保護部隊」（YPG）等敘利亞庫爾德武裝組織的合法性問題上存在分歧。土耳其認為，YPG是被土耳其政府列為恐怖組織的「庫爾德工人黨」在敘利亞的分支。不過美國自2015年為敘利亞庫爾德民兵提供空中支援，便一直利用庫爾德民兵作為地面部隊協助剷除ISIS。

庫族民兵斥背後插刀 威脅釋逾萬ISIS戰士

ISIS的地盤曾橫跨伊拉克、敘利亞兩國，但隨着今年3月ISIS在敘利亞的最後據點失守，意味着其戮力建立的「哈里發國」壽終正寢。區內庫族武裝的角色亦漸起變化。儘管美國高官一再保證會與之並肩，但敘利亞庫爾德領袖也長期擔心，美國會在擊潰ISIS後拋棄他們。庫爾德民兵組織SDF曾警告，可能釋放所拘留的約1.2萬名ISIS戰士及其約7萬名家屬。SDF周一警告土耳其的軍事侵略將引發ISIS重大反撲，同時譴責美軍從跟土耳其接壤邊境撤出，沒有履行承諾，恍如在「背後插刀」。

白宮周日表示，之後土耳其會負起羈留ISIS戰俘責任，但無透露具體做法。

有敘利亞專家批評白宮拋棄庫族民兵的決定，警告將導致敘利亞8年衝突另起新戰線，並可能驅使庫爾德人與大馬士革的阿薩德政權合作。曾任海軍陸戰隊的美國民主黨眾議員加利戈（Ruben Gallego）說：「允許土耳其侵入敘利亞北部是我們在中東可能造成最為破壞穩定的舉動。庫爾德人將永遠不再信任美國。他們將尋找新聯友或獨立方來自保。」

《紐時》：美不會完全從敘撤兵

白宮聲明無說明是否撤走1000餘名駐敘美軍或如何重置兵力。《紐約時報》報道，一些華府官員指稱將在土耳其行動前，把屯駐靠土耳其邊境的100至150名美軍撤離，但不會完全從敘利亞撤兵。

（紐約時報/衛報/路透社）