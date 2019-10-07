60城市同步「反抗滅絕」示威 全球公民抗命氣候行動 警告環境大災

巴黎示威者佔商場「熱身」

法國有示威者前天率先佔領巴黎東南面的Italie 2商場部分範圍，部分示威者在餐廳和時裝店掛上「不要燒汽油、燒資本主義」等標語。商場在晚上準備關門時，有保安部隊要求示威者離開。警員嘗試進入商場清場，但示威者用桌椅堵塞商場出入口，最終在周日凌晨大約4時自行離去。法新社稱，有其他團體加入抗議活動，包括抗議燃油稅的「黃背心」示威者。

英國XR計劃針對西敏大橋、國會、特拉法加廣場一帶舉行活動，組織預計有3萬人參與，規模將會比今年4月的示威大。今年4月在倫敦發起為期11天的示威，堵塞當地交通和道路。當地警方率先在上周六拘捕10人，警方破門闖入一棟XR成員用以存放物資的前法院大樓。倫敦警察廳發言人表示7女3男因涉嫌串謀作出公眾妨擾而被捕。XR發言人稱，拘捕行動反映警方先發制人手段有所升級，指政府應集中精力對付氣候問題而非提出問題的人。XR發言人呼籲民眾捐出廚具和音響設備、食物和帳篷等，以代替上周六被充公的物資。

籲聚焦問題非對付環保人士

今次主要在歐洲、北美及澳洲舉行，印度、阿根廷、南非和新西蘭亦有活動響應。該組織上周五在其網頁發聲明，表示各地的示威活動未必相同，但基本訴求一致，即促使政府和其他機構就氣候和生態緊急情况說出真相並立即行動、以及在2025年達至淨零碳排放等。

XR網站表示：「致全球各地政府，我們宣布進入氣候與生態緊急狀態。你們做得不夠。致其他人：起來反抗。」組織又稱人們不應依賴XR或推動應對氣候變化的瑞典少女通貝里，人們都應作出反抗。

（中央社/法新社）