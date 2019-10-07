伊拉克民運逾百死 總理軟化推改革

【明報專訊】伊拉克上周開始連續多日的反貪、反失業及反政府示威，截至上周六（5日）已造成最少104人死亡，逾6000人受傷。聯合國的伊拉克問題特別代表亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）昨在Twitter呼籲阻止再有傷亡。伊拉克總理邁赫迪內閣周日（6日）終宣布一系列改革措施，以回應連日的示威。
民眾自上周二起在巴格達和南部地區示威抗議，要求政府大規模改革，解決失業和改善民眾生活，但遭到保安部隊實彈鎮壓。半島電視台昨日指首都巴格達外圍有新一輪衝突，示威者嘗試推進到解放廣場時，保安部隊用催淚彈和實彈驅散。
聯合國代表促阻止傷亡
邁赫迪的內閣昨宣布逾10項改革措施，包括土地分配、徵兵和增加有需要家庭及失業人士的福利津貼。據世界銀行數據，伊拉克年輕人失業率達25%。政府又將在衝突中被殺者稱為烈士，並向死者家人給予特別福利。
伊拉克國會的人權委員會指出，近一周衝突造成99人死亡，近4000人受傷，不過當地有人權組織指衝突已造成105人死亡。亨尼斯-普拉斯哈特在Twitter貼文：「5天都有傷亡報告。這必須停止。」她形容暴力事情是「無謂的殺害」，幕後主使須負起責任。