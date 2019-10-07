「烏克蘭門」再有揭密者作供 掌第一手資訊

另外，新聞網站Axios引述消息報道，特朗普向眾議院共和黨人稱，自己本來不想跟烏克蘭總統澤連斯基通電話，只是在近期傳出將辭職的能源部長佩里（Rick Perry）要求下才成事，事件涉及液化天然氣（LNG）廠房的事宜。

特朗普稱能源部長提議打電話

佩里近日傳出會在下月底辭職，他近期曾數度到訪烏克蘭，令他亦捲入彈劾風暴。但他上周五接受視博恩電視台（CBN）專訪，強調從沒跟特朗普或其他官員談過或聽過拜登一案，「上帝作證，（我們）未曾談到拜登之名，不管是那名前副總統，還是其兒子，一次都沒有」。

另外，十數名現任或前任國務院職員向CNN稱，「烏克蘭門」爭議加深政治任命外交官和職業外交官之間的分歧，當中許多人形容國務院被政治化，損害美國跟其他國家的關係。

有國務院官員也指出，蓬佩奧選擇跟製造這次危機的朱利亞尼隨波逐流，以符合總統對忠誠的期望，令部門內部感到沮喪，質疑蓬佩奧「沒腰骨」。蓬佩奧前日稱，特朗普政府有「責任」追查干擾美國大選的行徑是否源自烏克蘭——但美國情報部門一直結論是俄羅斯所為。

（紐約時報/美國廣播公司/霍士新聞/CNN）