朝稱會談破裂 促美撤敵意政策

在這次預備會談，美國派出國務院對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun），但朝鮮並非由精於對美外交的朝鮮外務省第一副相崔善姬，而是由地位較次的金明吉出席。經過約8.5小時談判後，金明吉在朝鮮大使館外發表聲明，形容談判「並未符合我們的期望，破裂了」，他聲言極不高興，指「完全是因為美國未有拋棄既有立場和態度」。

美稱已拋創意想法：有良好討論

華府則由奧塔格斯回應，她駁斥朝方描述「並未反映8小時半討論的內容或精神」，強調美方拋出了具創意的想法，並跟朝方有「良好討論」，但雙方無法「一天內克服70年來的戰爭和仇恨」。新聞網站Vox此前報道，美方打算提出暫緩聯合國對朝鮮的煤和紡織品制裁達3年，換出對方關閉寧邊核設施和中止濃縮鈾生產。

專門監察朝鮮政治和軍事動向的網站38 North執行主編唐恩（Jenny Town）評估稱，平壤對原白宮國家安全顧問博爾頓被免職一事上期望過高，以為美國會在初段要求上更有彈性，但其實雙方在底線和妥協意願上的鴻溝仍未收窄。

（衛報/路透社/Vox）