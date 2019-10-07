工黨指為匯市投機 脫歐派否認

基金經理資助脫歐派惹質疑

麥祖恩上周一宣稱，部分交易商正「下注國會失敗」，指控保守黨人「從支持無協議脫歐、當中許多涉及對冲基金的人士」取得數十萬英鎊。在留歐派的自民黨支持下，麥祖恩要求展開調查，並致函內閣秘書塞德韋爾表達憂慮。但法新社直言，外匯市場高度國際化和不受監管，有關利益衝突的指控難以證明。

其一被點名質疑的脫歐派金主是對冲基金經理奧迪（Crispin Odey），他向約翰遜競逐保守黨黨魁的選戰中捐出1萬英鎊，以往又曾為撐脫歐運動捐出合共90萬英鎊。奧迪向《衛報》否認指控，斥任何指他為了沽空英國企業和英鎊才支持約翰遜的說法是「絕對垃圾」，指其公司「一直從事外匯交易，長倉和沽空都有」。自2016年脫歐公投以降，英鎊已下跌15%，到9月初匯率更跌到不計公投後初期急跌外的1985年以來新低。

英國脫歐黨黨魁法拉奇曾任商品交易商，亦曾被指利用當年公投助長他對英鎊的投機，但他否認。2016年在官方宣布結果前，他承認脫歐派失敗，英鎊匯率急升；但數小時後結果出爐，英鎊大跌。

（法新社）