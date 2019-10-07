話你知：英王炒首相有先例 另有方案

英王威廉四世1834年辭退首相墨爾本子爵蘭姆（William Lamb）；1975年，代理英王權力的澳洲總督炒掉總理惠特拉姆（Gough Whitlam），兩次都極具爭議。英女王一旦出手炒約翰遜，可預期會引起震盪。

可委獲國會信任者組政府

英國律師兼記者格林（David Allen Green）上周在《金融時報》撰文，指過往首相輸掉不信任動議，慣例是英女王按首相建議，解散國會大選，交由選民決定政府。但2011年《國會定期法》通過後，女王再沒解散國會的權力，不信任動議變成兩個階段。若政府輸掉不信任動議，有14天限期再舉行信任投票，若仍未能取得信任，便要舉行大選。按法律，首相並沒義務必定在第一輪投票後辭職，他可等至第二輪投票。

不過格林認為，關鍵不在於女王能否炒首相，而是女王可邀請其他得到議會信任的政治領袖籌組政府。憲法要求是首相必須得到下議院信任，若他失去信任，又有另一政客能得到議會信任時，那麼君主很自然要求後者組政府。這不代表英女王隨意行使權力，因為委任及辭退首相與否完全取決於國會。

（金融時報）