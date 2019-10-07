英媒：約翰遜拒理不信任動議博炒 歐盟冷待一國兩界 促今周再提新方案

女王或被迫出手 加劇憲政危機

約翰遜昨在《星期日太陽報》撰文，重申堅決如期脫歐，不會拖延。英歐談判周一將重開，雙方尋求在10月17至18日歐盟峰會前達成協議。約翰遜上周三提出新脫歐協議方案，在北愛邊界問題上拋出「一國兩界」，北愛跟英國同屬關稅區，但北愛將遵循歐盟單一市場對貨物的規定。計劃仍未解決邊境檢查問題，歐盟首席談判代表巴尼耶上周六稱，一旦無協議脫歐，責任全在約翰遜政府。

歐盟上周五晚稱，約翰遜移除北愛邊界擔保方案的提議並不能作為協議的基礎。約翰遜上周六開始跟歐盟成員國領袖通話游說他們支持，但卻面對重新修訂方案的壓力，且被要求在一周內解決。約翰遜本周將繼續與歐盟成員國領袖通電話，周三將跟愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）通話。不過《泰晤士報》引述消息稱，約翰遜政府預期歐盟最快會在周一宣布會談無果。

脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）周日就北愛問題放軟聲氣，稱英國持開放態度，但促歐盟有創意和彈性。

擬委法拉奇任歐盟專員搞破壞

《星期日電訊報》引述兩名支持對歐盟採取更強硬立場的閣員稱，他們正討論方案迫使歐盟接受約翰遜的方案，包括威脅阻撓明年初要通過的歐盟2021至27年的預算案，並提名英國代表出任歐盟委員會專員「搞破壞」，人選包括脫歐黨黨魁法拉奇。脫歐強硬派貝克（Steve Baker）上周六亦公開表示，稱一旦歐盟拒絕約翰遜的脫歐方案，英國便委任法拉奇當歐盟專員，向歐盟心臟投擲「核武」。

英國國會早前通過法案，規定約翰遜若未能跟歐盟在10月19日前達成協議，必須申請延遲脫歐。法庭上周五公開的文件顯示，政府已答充遵循。不過，外界一直質疑約翰遜會否就範。《每日電訊報》稱，約翰遜可能寄望匈牙利否決英國延遲脫歐申請。

寄望匈牙利否決延遲脫歐

《星期日泰晤士報》引述約翰遜的高級幕僚稱，如果約翰遜的脫歐方案遭歐盟否決，議員又試圖通過不信任動議，並就取代他的看守首相達成共識，約翰遜也準備「賴死」至10月31日後。

報道又引述消息稱，國會兩院議員曾討論由下議院議長白高漢（John Bercow）出任看守首相，但有參與討論的議員認為白高漢難以取得大多數支持。在野黨及保守黨叛計劃一旦約翰遜拒絕延期脫歐，他們計劃採取行動，支持如貝嘉晴（Margaret Beckett）這類政壇元老出任看守首相。他們認為，一旦看守首相得到國會大多數支持，約翰遜便要辭職。

不過，有資深保守黨員聲稱，約翰遜不會理會國會阻止無協議脫歐的法案，藐視法庭也在所不惜。一名資深保守黨員說：「除非警察拿着對首相的拘捕令到唐寧街10號，否則他不會離開。」

就算國會通過不信任動議，一名資深閣員指出，2011年通過的《國會定期法》並沒規定首相要辭職，「女王不能炒掉首相，她可以解散國會然後交由人民決定。」英王對上一次辭退首相已是1834年。

（路透社/星期日泰晤士報/星期日電訊報）