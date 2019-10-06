電話留言被竊聽 哈里控英兩小報

根據上月27日發出的法庭文件，哈里已向高等法院呈交入稟狀。這一步通常是律師正式將案件提交法院前，發出投訴通知及要求賠償的方式，哈里接下來將有4個月時間決定是否繼續進一步行動。《太陽報》的發行商新聞集團（NGN）證實收到起訴書，《每日鏡報》母公司Reach則有消息稱已得悉有關法律行動，但尚未收到法庭文件。

英國廣播公司（BBC）報道，指控提及的事件可追溯至2010年或之前，BBC王室新聞記者戴蒙德（Jonny Dymond）推斷，今次訴訟或追溯至千禧年代初撼動傳媒界的電話竊聽醜聞。

有記者偷王室助手留言錄音被囚

當地記者透過竊聽留言語音，瞄準罪行受害者、名人及政客等對象，早已掀起廣泛而持續多年的訴訟。NGN旗下的《世界新聞報》2007年曾捲入電話竊聽官司，其記者因竊取王室助手的留言信箱錄音而被判監。在2011年的一宗審訊中，哈里、其哥哥威廉王子和當時尚未成為劍橋公爵夫人的凱特亦被列為電話竊聽的受害者，最終一名記者承認曾為《世界新聞報》和《星期日鏡報》竊聽，前者同年因醜聞停刊。

梅根上周日亦入稟控告《星期日郵報》非法刊登一封她寫給父親的私人信件，涉嫌侵犯其私隱及版權。哈里隨即發表聲明力撐妻子，表示自己已失去母親，眼看妻子「正成為同一股強大力量的受害人」，憂慮歷史重演。雖然王室過往亦曾起訴傳媒，但哈里夫婦近期對傳媒的斥責並不尋常。哈里不僅批評針對梅根的個別小報，更直言這是「英國小報長期而煩擾的行為模式」，他們亦沒有委託平時代表英女王與媒體打交道的公司，而選擇了其他法律公司處理訴訟，展示兩人的獨立性。

（BBC／紐約時報）