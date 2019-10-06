不理上司威脅 堅持判被告無罪 泰法官庭上自殺 控訴司法受干預

49歲法官卡那功（Khanakorn Pianchana，圖）上周五在也拉府法院就2017年6月一宗命案宣判，指出因證據不足，5名被控謀殺和持械的穆斯林男子無罪釋放。不過他宣判完畢便站起來，轉身面向法庭內懸掛的國王肖像，拔出手槍朝自己的胸膛發射，經搶救後已脫離危險期，目前仍在留醫。

「如不能守誓言 毋寧一死」

卡那功自殺前曾在個人facebook帳戶發表25頁備忘和一段自陳短片，控訴受到區域首席法官本薩（Permsak Saisrithong）威脅，逼他改判5名被告有罪，令當中3人判死、2人入獄，否則便要接受紀律聆訊。卡那功卻堅持，被告雖未必無罪，但無充分證據檢控。他寫道：「此時此刻，全國原訟法庭的其他法官都面對跟我一樣的處境。如我不能遵守我的就職誓言，與其不光彩地苟活，毋寧一死。」

泰國司法部發言人稱，卡那功因個人問題承受壓力而開槍自殺。惟事件惹起社會關注，質疑泰國司法系統的高級法官為了政治目的，濫用權力操控裁決。有網民稱：「要是法官都必須為公義而戰，那麼人民怎麼辦？」法律教授出身的泰國「未來前進黨」秘書長比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）表示，卡那功自9月初已一直嘗試就司法系統公開發聲，不相信他因個人問題自尋短見。

司法部：因個人問題自殺

司法部秘書長沙拉武德（Sarawut Benjakul）表示，其部門周一將把卡那功的個案遞交司法委員會議決。

（衛報/Khaosod English/曼谷郵報）