白宮首收查「烏克蘭門」傳票

聯手發出傳票的包括監管和政府改革委員會、情報委員會和外交事務委員會的主席，他們在送交白宮幕僚長馬爾瓦尼的信函中，指摘特朗普多次阻礙委員會索取7月25日他跟烏克蘭總統澤連斯基通電話的紀錄。信中稱：「對總統特朗普迫使我們以及國家陷入此處境，我們深感遺憾，但其做法令我們別無選擇。」

委員會此前曾向副總統彭斯去信要求他提供「烏克蘭門」的文件，以及9月1日他與澤連斯基會談的內容，確認他在烏克蘭門中是否曾協助特朗普施壓，但彭斯辦公室迅速暗示未必遵從指示。委員會亦曾向國務卿蓬佩奧索取相關資料，但在上周五限期後仍未獲回應。

紐時：或有第二名官員爆料

《紐約時報》則引述兩名知情人士稱，有第二名情報官員正在考慮是否就「烏克蘭門」爭議爆料和向國會作證，如果成事將增加首名揭密者供辭的可信性。該官員據報有比首名揭密者更直接的資訊，是情報體系總監察長阿特金森（Michael Atkinson）查證首名揭密者指控時曾訪問的證人之一。

阿特金森上周五私下向國會議員匯報他如何證實首名揭密者的說法時，稱有迹象顯示揭密者對敵對參選人存在「可爭議的政治偏袒」，但這不足以改變投訴可信的結論。

（紐約時報/路透社/BBC）