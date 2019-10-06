「磷」專襲政府記者異見者

民主黨全國委員會安全主管上周發警示，擔心「磷」企圖影響明年選舉，形容「磷」慣以魚叉式網路釣魚（Spear phishing）電郵或偽造的LinkedIn個人資料，誘使受害者點擊惡意連結。微軟則指其攻擊技倆並不精密，但其釣魚頁面酷似雅虎和Google的登錄頁面，可破雙重驗證。微軟又說，「磷」願意投放大量時間和資源於研究及資料蒐集手段，顯示其攻擊具有「高度動機」。

99個「幫兇」網站3月被取締

「磷」慣於攻擊海外異見人士、社運人士、外國國防企業、記者，以及美國與中東的政府官員。微軟今年3月成功循法律途徑，取締了該組織賴以施襲的99個網站，到7月再宣布在過去12個月內錄得近1萬宗由「磷」黑客發動的施襲，其中數百宗針對推動民主的團體，尤其是總部設於美國的非政府組織與智庫。

「磷」過去又曾在美國空軍反間諜特工威特（Monica Witt）協助下攻擊美國情報人員。威特是密碼編碼專家，擔任反情報調查工作逾10年，2013年8月叛逃到德黑蘭，被聯邦調查局以間諜罪通緝。

（TechCrunch/彭博社/CNN）