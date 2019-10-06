微軟揭伊朗黑客攻擊 首針對美明年大選

針對競選人官員電郵帳戶

微軟（Microsoft）客戶安全信任團隊副總裁伯特（Tom Burt）上周五在網誌發文，指黑客組織「磷」（Phosphorus）在8月、9月間的30天內，逾2700次企圖識認某些電郵屬於特定客戶，再對那些人士的電郵帳戶發動了241次攻擊。網誌指「受針對的帳戶關乎一名美國總統競選人、現任與前任美國政府職員，以及報道環球政治與伊朗境外生活著名伊朗人的記者」，結果4個帳戶被入侵，但俱跟美國大選或現役、前任美國政府官員無關。

黑客組織「磷」又稱APT 35、Charming Kitten及Ajax Security Team。網絡保安公司FireEye Inc情報分析總監胡爾特奎斯特（John Hultquist）表示，那是少數伊朗參與其中的黑客組織，今夏以來在美國、中東國家如以色列、阿聯酋和沙特的活動飈升。他說：「儘管我們懷疑它的許多活動在於搜集情報，但伊朗有着發動破壞襲擊的前科。」微軟沒有點名哪一名總統參選人的競選網絡受黑客攻擊。美國民主黨有19人爭取黨內總統提名，角逐連任的特朗普則遇黨內3人挑戰。

消息：針對特朗普

有消息人士對路透社說，受黑客針對的是特朗普。資料顯示現有大選參選人中，唯有特朗普及共和黨的前南卡羅萊納州參議員桑福德（Mark Sanford）使用微軟電郵服務。美國聯邦選舉委員會紀錄亦顯示，特朗普競選團花了數萬美元於購買微軟產品和軟件。特朗普競選團隊傳訊主任默托（Tim Murtaugh）回應說：「無迹象顯示，我們有任何競選基礎設施受到針對。」《華爾街日報》依據一份電郵副本稱，美國民主黨全國委員會（DNC）上周亦收到微軟警告，因而提醒黨員留意。

2016年大選民主黨候選人希拉里的競選團隊電腦網絡遭黑客入侵，黑客干預選舉成了多國政府關注的事項。特朗普政府官員在6月表示，俄羅斯、中國和伊朗已在企圖操縱2020年美國大選的輿論。參議院情報委員會7月發表報告，俄羅斯自2014年起碼到2017年進行了操縱美國選舉系統的「廣泛」工作。相關指控驅使世界科網巨擘提升美國2020年大選等環球選舉期間的保安。上月初，Facebook、Google母公司Alphabet、微軟、Twitter等公司便皆會見過美國情報機關，商討保安策略。

（路透社/彭博社）