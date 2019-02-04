聖雄甘地肖像塗污骨灰被盜 冥壽150歲 疑印度教極端分子所為

甘地在1948年1月被一名印度教極端分子暗殺，其遺體被火化。由於甘地深受民眾敬重，其骨灰未有按印度教傳統撒落河中，而是被分批送到國內不同紀念館，包括今次遭盜竊的巴普巴萬（Bapu Bhawan）紀念館。

骨灰分放各紀念館

有國會職員和其他政黨成員到紀念館向甘地致意時，發現骨灰被盜，館內甘地的肖像海報亦被賊人用綠色顏料寫上「叛徒」一字，他們隨即報警。紀念館管理員蒂瓦里（Mangaldeep Tiwari）則表示，因為那天是甘地的生忌，他大清早就打開紀念館大門，「當我在晚上11時回來時，就發現骨灰被盜」。

甘地因為帶領民眾以非暴力方式對抗英國殖民管治，被民眾視為國父。為了紀念甘地150歲冥壽，印度政府本已準備在「國家與國際層面」舉行慶祝活動，例如播放關於甘地電影的電影節活動，及舉行慢跑同時清理垃圾的活動，另有數個國家亦推出紀念甘地的郵票。

然而，作為虔誠印度教徒的甘地亦因為推動印度教和穆斯林團結，被印度教極端分子視為賣國賊，更因此遭暗殺。

倡印度教穆斯林團結被視賣國

該區議會首長辛格（Gurmeet Singh）稱，甘地提倡的理念再次受到侮辱，認為今次事件是當年暗殺甘地兇手戈德塞（Nathuram Godse）的追隨者所為。

印度最近有民眾在社交網站表揚戈德塞暗殺甘地一事，引起政客關注。國大黨上議院議員辛格（Digvijaya Singh）周三出席紀念甘地的活動時，指甘地是民族主義者，而他的思想永遠不會消失；亦因為他採取非暴力、善意和愛的方式帶領國家獲得自由，備受民眾懷念，「然而甘地在社交網站被誹謗，而戈德塞卻被表揚，這是非常可恥的事」。

（BBC/CNN/ANI）