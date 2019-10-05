兩周內沒協議 約翰遜或提延期脫歐

反對派質疑逼歐盟自行否決延期

各在野政黨聯合保守黨留歐派上月通過《彭浩禮法案》（Benn Act），強制要求首相若未能達成脫歐協議，則必須向布魯塞爾提出延期脫歐，以避免出現無協議脫歐。約翰遜承諾會遵守這份其口中的「投降法案」，但又矢言不會尋求任命延期，會尋求「孤注一擲」在10月31日脫歐。BBC引述首相府消息指，當局會遵守法案要求的「非常特定狹窄的責任」，但法案未阻止政府做其他事情促成不會延期，包括其他私下或公開的通訊。

反脫歐人士昨日入稟蘇格蘭地方法院，要求下令約翰遜履行《彭浩禮法案》，又或由法官代表約翰遜致函歐盟要求延期脫歐，同時倘若約翰遜未能履行法案，法院可判處「包括罰款或監禁」的懲罰。政府向法院提交的文件則指，約翰遜接受自己有責任致函歐盟尋求延期脫歐，倘若布魯塞爾批准，英國也會同意，申請函會在10月19日或之前發出。歐盟將在10月17日至18日舉行峰會，預計屆時會就脫歐協議作最後決定，約翰遜會在峰會後再決定是否需要申請延期脫歐。

（路透社/BBC/衛報）