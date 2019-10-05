烏克蘭新總檢察長重查拜登子案

【明報專訊】烏克蘭新任總檢察長里亞博沙普卡（Ruslan Ryaboshapka）昨日在記者會上宣布，將會重新審視由其前任處理的幾宗重要案件，包括美國總統特朗普「烏克蘭門」的焦點、涉及美國民主黨前副總統拜登之子亨特曾任職的烏克蘭能源企業Burisma。《紐約時報》稱，這令人質疑基輔是否在特朗普或明或暗的施壓下「跪低」，但里亞博沙普卡宣稱沒有國內外官員嘗試影響他在拜登家族或Burisma案件的決定。
稱無關政治 「有違法就會回應」
「檢察部門無關政治。我們將為所有案件重新進行審查，包括那些由前任總檢察長辦公室領導層調查的案件。」8月底才上任的里亞博沙普卡明言，倘若有違法行為，其部門會有相應回應。但路透社引述里亞博沙普卡的說法，他指自己不知道任何拜登之子犯法的證據，「我沒有這樣的資訊」。
特朗普周四公開呼籲中國和烏克蘭調查拜登父子，但他指控前任總檢察長索金調查Burisma一案，導致拜登介入逼走索金的說法，再受質疑。《金融時報》引述知情人士指，早在拜登施壓革走原烏克蘭總檢察長的數個月前，歐美官員已施壓基輔放棄這位反貪不力的高官，只是拜登最後加入施壓促成。另一名奧巴馬時代高官則稱，索金調查Burisma的說法，最早是從特朗普私人律師朱利亞尼處聽來。特朗普及其親信質疑，亨特拜登利用父親的地位，在中、烏兩國「撈油水」。
（綜合報道）
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