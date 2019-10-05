烏克蘭新總檢察長重查拜登子案

稱無關政治 「有違法就會回應」

「檢察部門無關政治。我們將為所有案件重新進行審查，包括那些由前任總檢察長辦公室領導層調查的案件。」8月底才上任的里亞博沙普卡明言，倘若有違法行為，其部門會有相應回應。但路透社引述里亞博沙普卡的說法，他指自己不知道任何拜登之子犯法的證據，「我沒有這樣的資訊」。

特朗普周四公開呼籲中國和烏克蘭調查拜登父子，但他指控前任總檢察長索金調查Burisma一案，導致拜登介入逼走索金的說法，再受質疑。《金融時報》引述知情人士指，早在拜登施壓革走原烏克蘭總檢察長的數個月前，歐美官員已施壓基輔放棄這位反貪不力的高官，只是拜登最後加入施壓促成。另一名奧巴馬時代高官則稱，索金調查Burisma的說法，最早是從特朗普私人律師朱利亞尼處聽來。特朗普及其親信質疑，亨特拜登利用父親的地位，在中、烏兩國「撈油水」。

（綜合報道）