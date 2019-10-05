厄瓜多爾大示威 進緊急狀態

推改革減財赤 撤補貼致油價飈

莫雷諾周二（1日）公布相關財政改革，包括稅務改革，以及中止1970年代起實施的燃油補貼，助每年節省逾20億美元開支，以期將赤字由今年的36億美元降至明年的10億美元以下。莫雷諾稱，停止燃油補貼有助改善經濟和打擊走私燃油問題，但汽油價格將由每加侖1.85美元（約14.4港元）升至2.3美元（約18港元）。

有關措施隨即觸發民眾示威，要求政府取消改革，交通運輸業界亦宣布周四舉行全國大罷工，首都基多和該國最大城市瓜亞基爾有巴士、的士和貨車司機停駛並以車堵路。有運輸業組織領袖聲言要癱瘓國家，會發起無限期行動，直至政府撤回停止補貼燃油的命令為止。

運輸界發動全國罷工：癱瘓國家

有示威者向防暴警察擲石，燃燒輪胎等雜物，警方派出裝甲車應對，並發射催淚彈驅散人群。莫雷諾周四宣布國家進入緊急狀態，聲稱要確保市民安全和避免混亂局勢，將暫時中止人們部分權利，並授權軍隊協助維持秩序。

厄瓜多爾今年初與國際貨幣基金組織（IMF）達成貸款協議，須削減公共支出。

（綜合報道）